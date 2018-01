Governo suspende as operações da Microsoft no Equador

O Serviço de Rendas Internas (SRI), a agência de arrecadação do Governo do Equador, suspendeu na quinta-feira, 4, as operações da companhia americana de informática Microsoft no país, informou uma fonte oficial. Embora a fonte não tenha esclarecido os motivos exatos da medida, a Microsoft-Equador explicou, em uma nota enviada à Efe, que o "fechamento temporário" de suas operações se deve ao fato de a empresa não ter entregado a tempo documentação anexa aos pagamentos efetuados ao SRI. A Microsoft esclareceu que o problema aconteceu por "um erro humano" e que se dispõe a entregar, de forma imediata, a documentação solicitada pelo SRI. Além disso, assinalou que a companhia "respeita e acata as leis e disposições locais" e que nos últimos 14 anos de operação no Equador "sempre esteve e está em dia com seu pagamento de impostos, apresentando ao fisco pontualmente". Acrescentou que, "devido a um erro administrativo de caráter humano, a Microsoft não cumpriu com o prazo estabelecido pelo SRI para a entrega de documentação anexa solicitada" pelo organismo. Segundo a nota, a Microsoft "fará a entrega imediata da documentação solicitada, a fim de cumprir com a disposição do SRI e continuar operando normalmente". A empresa líder da indústria da informática no mundo expressou sua intenção de "continuar fornecendo sua tecnologia ao desenvolvimento do Equador, como veio fazendo durante os últimos 14 anos, fomentando a inclusão digital e beneficiando a mais de um milhão de equatorianos de forma direta e indireta".