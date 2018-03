Governo trabalha para gripe suína não chegar ao Brasil, diz Lula

"Nós temos tomado todos os cuidados para evitar que essa gripe chegue ao Brasil. Não sabemos se vai chegar. Até agora o Brasil não tem nenhum caso constatado", disse Lula após visita a uma siderúrgica na zona oeste do Rio de Janeiro.

"Nós já vencemos algumas batalhas nesse país, como a gripe aviária em que se fez um terrorismo muito grande nesse país; teve a febre amarela do macaco, que tentaram vender como uma crise que ia pegar no Brasil inteiro mas morreu onde nasceu. Espero que essa crise que começou no México e nos EUA termine rapidamente lá e não venha para cá", disse o presidente a jornalistas.

Ele acrescentou que a única febre que o Brasil precisa nesse momento é de "crescimento de economia, geração de emprego e distribuição de renda".

O novo vírus já contaminou 257 pessoas no mundo, causando 8 mortes (7 no México e 1 nos Estados Unidos). É derivado de um vírus de gripe suína, mas só foi encontrado em humanos. Nenhum porco pegou a doença até o momento. O Brasil tem dois casos suspeitos

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)