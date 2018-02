Governo transfere moradores de cidades alagadas no AM A Defesa Civil do Amazonas começou a transferir os moradores de duas cidades já completamente alagadas com as cheias dos rios do Estado. A enchente, que segundo a Defesa Civil já atinge principalmente 38 dos 62 municípios do Amazonas e 20 mil famílias, já alagou Barreirinha, a 328 quilômetros de Manaus, e Anamã, a 168 quilômetros da capital amazonense. De acordo com o comandante da Defesa Civil Estadual, coronel Roberto Rocha, as atividades escolares dessas cidades estão suspensas há 15 dias.