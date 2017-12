Governo ucraniano promete reforçar direitos da língua russa no país

Em um pronunciamento conjunto na TV, o presidente, Oleksander Turchinov, e o premiê, Arseny Yatseniuk, pediram unidade nacional, exortaram as pessoas a refrear a violência e disseram que irão apoiar uma mudança constitucional e atribuir mais poder a conselhos locais, incluindo o controle sobre sua língua oficial, exigência central dos manifestantes falantes de russo do leste do país.

"O governo ucraniano está preparado para conduzir uma reforma constitucional abrangente que reforçará os poderes das regiões", disse Yatseniuk. Isso incluiria dar poderes executivos às autoridades locais eleitas, em vez dos atuais ocupantes de cargos indicados pelo governo central, declarou.

"Iremos reforçar o status especial da língua russa e proteger essa língua", afirmou o premiê.

Atualmente, milhões de ucranianos, incluindo muitos que não se consideram etnicamente russos, têm o russo como idioma principal e o direito de usá-lo para certos propósitos oficiais nas regiões onde os falantes de russo são maioria.

A Constituição já contém algumas proteções ao russo e outras línguas, mas nomeia o ucraniano, um idioma que provém de um ramo de línguas eslavas, como única língua oficial do Estado.

Muitos falantes de russo temiam que a queda do presidente, apoiado pelo Kremlin, em fevereiro, poderia prejudicar seus interesses, especialmente depois que nacionalistas ucranianos no Parlamento fizeram uma tentativa em vão de aprovar um projeto de lei abolindo os direitos da língua russa.

Turchinov expressou decepção pelo fato de o Parlamento não ter conseguido apoiar por unanimidade nesta sexta-feira um rascunho das reformas propostas. O ex-governista Partido das Regiões, cuja base está no leste falante de russo, disse que as propostas eram insuficientes. O partido quer que o russo tenha status igual ao ucraniano.

Comentando a chegada da Páscoa no domingo, Turchinov disse: "Pedimos a todos os cidadãos que estendam suas mãos uns para os outros, que contenham ações radicais e a linguagem do ódio".

Ele destacou seu desejo de "uma Ucrânia unitária" - frase que combina a promessa de descentralização com uma rejeição da estrutura federal proposta por alguns moradores do leste e pela Rússia. Kiev diz que isso levaria a uma interferência contínua da Rússia e ao rompimento do Estado ucraniano.

"Para alcançar a paz e a compreensão entre os cidadãos da Ucrânia, conselhos regionais, municipais e distritais terão o direito de decidir conceder, dentro de uma área em particular e junto ao ucraniano, o idioma estatal, um status oficial à língua russa ou outra língua falada pela maioria da população local".

Uma variedade de idiomas é falada em certas partes da Ucrânia, principalmente húngaro, romeno e eslovaco no oeste.