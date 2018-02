Governo vai aumentar fiscalização sobre ALL

"A ALL não tem feito investimentos. Vamos aumentar a fiscalização. Ela vai apresentar um plano para um Termo de Ajuste de Conduta (TAC)", disse o ministro, responder a perguntas de um deputado sobre o descarrilamento de um trem da ALL na região de São José do Rio Preto (SP) no fim de novembro.

Segundo Borges, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) tem informações iniciais de que a composição acidentada estava a uma velocidade superior aos 25 quilômetros por hora permitidos no trecho.

Em nota, a ALL afirmou que a condição de manutenção da linha onde ocorreu o acidente "é adequada às normas de segurança estabelecidas e compatível com a velocidade em que o trem estava circulando" e que investiga as causas do ocorrido.

Segundo a companhia, investimentos de mais de 1,8 bilhão de reais na recuperação da malha permitiram que a empresa reduzisse em até 80 por cento o índice de acidentes desde 2006.

A ação da companhia caiu 2,6 por cento nesta quarta-feira. O ibovespa recuou 1,81 por cento. (Por Leonardo Goy)