Governo vai subsidiar pesquisa em empresas privadas O ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, informou hoje que o ministério vai lançar, na próxima semana, três editais para selecionar empresas interessadas em participar de um programa de financiamento, como subvenção econômica, de pesquisas científicas e tecnológicas em empresas privadas. Serão três editais de licitação e R$ 500 milhões provenientes da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa modalidade de financiamento das empresas foi criada pela Lei de Inovação, sancionada em 2004 e regulamentada em 2005. "A Lei de Inovação criou a possibilidade de o fundo federal ser usado para contratar programas de pesquisas em empresas", afirmou Rezende. O ministro informou que o primeiro edital a ser lançado vai prever subvenção para que as empresas vencedoras contratem mestres e doutores para desenvolver pesquisas. O segundo edital vai convocar e selecionar parceiros locais do governo federal, como bancos de desenvolvimento regional e fundações de apoio à pesquisa, que farão uma parceria com a Finep para subvencionar empresas locais que receberão recursos. Neste caso, esses bancos ou fundos regionais entrarão com contrapartida financeira. O terceiro edital, que terá o maior volume financeiro (R$ 300 milhões), vai convocar empresas a apresentarem projetos de pesquisa dentro de temas especificados pela política industrial e tecnológica do governo, como TV digital e softwares, por exemplo. "As empresas serão selecionadas a partir da qualidade do projeto que apresentarem e da qualidade das equipes que contratarem", anunciou Rezende.