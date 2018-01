Governo volta atrás e TV Digital bloqueará cópia de vídeos

O governo voltou atrás e deverá criar restrições para a reprodução de programas de televisão em alta definição quando a TV digital entrar no ar. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, anunciou nesta quarta-feira que o assunto será reavaliado na próxima semana pelo Comitê de Desenvolvimento da TV Digital, formado por nove ministros. No fim de maio, o comitê vetou a proposta das emissoras de televisão de instalar bloqueadores nos aparelhos de TV digital que impediriam a gravação de filmes e novelas, por exemplo. Costa, que antes se manifestou contra o bloqueador, disse hoje que mudou de idéia porque foi apresentada uma solução, permitindo que alguns programas sejam gravados apenas uma vez, evitando a possibilidade de reprodução em série e de pirataria. "Nós éramos contra porque achávamos que era inconstitucional, mas se tiver uma cláusula que supere isso, tudo bem", afirmou. O sistema, no entanto, poderá bloquear a gravação de filmes. Segundo o ministro, o dono do conteúdo é que vai dizer se o programa pode ser gravado ou não. O assunto, segundo Costa, foi retomado ontem em almoço dos diretores das principais emissoras de televisão com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Ele disse que tanto Dilma, quanto o ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, são favoráveis a rediscutir o assunto no Comitê. Costa afirmou que grandes produtores de conteúdo têm subvencionado a produção de aparelhos com bloqueadores, o que permite, por exemplo, que o preço do conversor caia cerca de 30%. Segundo o ministro, se não tiver proteção, pode haver dificuldades das emissoras para comprar filmes. Nos Estados Unidos, onde se concentram os grandes estúdios e produtores de filmes, o bloqueio foi proibido pela Justiça.