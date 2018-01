GPS em ônibus ajuda usuário a planejar caminho online

Já pensou em acompanhar o trajeto, a velocidade e as condições de tráfego do seu ônibus pela internet? Isso se tornou possível desde ontem com o novo sistema implementado pela SPtrans na cidade de São Paulo, que consiste no site OlhoVivo e na instalação de aparelhos de GPS na frota de ônibus da cidade. Até agora, já são mais de 13 mil veículos de transporte público com GPS. Leia mais no caderno Cidades de hoje do Estado e aqui. Na semana passada, quando lançou o SIM, o secretário municipal de Transportes, Alexandre de Moraes, disse que a ferramenta permitiria dar transparência, aumentar a fiscalização e fixar custos do sistema de transporte. O Olho Vivo vai apontar se o veículo saiu da rota ou se ficou parado em local indevido, mas esses dados ainda não estão disponíveis. O GPS pode ser um bom aliado para quem se sente perdido nas ruas de grandes cidades brasileiras. O aparelho usa informações transmitidas via satélite para traçar rotas entre dois pontos, e a maioria dos modelos possibilita a navegação no mapa: ele indica em qual rua o motorista deve virar e reorganizar rotas caso quem estiver no volante se confundir no meio do caminho. Em setembro de 2007, deixou de vigorar em território brasileiro uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que restringia o uso desses aparelhinhos dentro de automóveis. Antes disso eles podiam ser usados somente quando o veículo estivesse parado. Nessa época, o Link testou dois modelos de GPS automotivos: o T920, da Airis e o Explorer, da Multilaser. Confira aqui os resultados Já no começo de 2008, o aumento do trânsito na cidade de São Paulo ocupou espaços de destaques dos noticiários locais. Um GPS pode ser uma boa opção para quem pretende fugir do estresse dos congestionamentos. Leia a matéria "Navegadores ajudam a sair do trânsito". Aproveitar um celular para usá-lo como GPS é uma boa pedida. São vários os modelos que possibilitam esse uso. O HTC P3301 vem com um receptor GPS dentro do smartphone, mas não tem um software de navegação instalado. Outros modelos encontrados no mercado brasileiro são o Nokia 611 Navigator, em parceria com a operadora Vivo, e a TIM lançou recentemente o BlackBerry 8310. Leia descrição dos aparelhos aqui. O GPS também pode ser um bom aliado contra o furto de carros. O aparelho pode servir para identificar o destino e o trajeto realizado por veículos que são roubados - o que facilita tremendamente que seus donos possam recuperá-los. Já para quem prefere explorar a cidade pedalando, vale conferir a dica de um GPS para ciclistas.