Grã-Bretanha cria agência de combate à pedofilia na internet O governo britânico inaugurou hoje a primeira agência mundial de combate à pedofilia na internet. O organismo tem como objetivo acabar com a publicação de imagens de menores vítimas de abuso e prender os pedófilos que operam pela internet. O Centro de Proteção da Internet contra a Exploração do Menor receberá denúncias de atividades suspeitas na internet vinculadas ao abuso e exploração sexual de menores. Essa unidade, composta por 100 policiais, técnicos em computação e especialistas em assuntos relacionados aos menores de idade, também oferecerá aconselhamento a pais e vítimas potenciais de pedofilia. Uma das iniciativas será a criação de "chatrooms" (salas de bate-papo) com agentes policiais que simularão ser crianças, para pegar os pedófilos que queiram abusar de menores. O diretor da nova agência, Jim Gamble, declarou à rádio 5 da BBC que o organismo "dará poder às crianças da Grã-Bretanha como em nenhum outro lugar do mundo". O Centro publicará uma lista das páginas na internet perigosas e alertará as crianças para reportarem qualquer atividade que possa representar "tentativas de abuso que ocorram tanto durante o dia quanto à noite". "Isso significa que, se um pedófilo está abusando de uma criança, enganando-a pela internet, essa criança pode nos passar essa informação diretamente pela internet", explicou Gamble. Monitoramento O organismo, afiliado à Agência contra o Crime Organizado e Grave, que trabalhará com departamentos da polícia internacional, também criará falsas páginas de pedófilos na internet para conseguir informações pessoais destes, como dados dos cartões de crédito e débito, o que facilitaria a busca dos criminosos. Estima-se que cerca de 20 mil britânicos acessem diariamente imagens ilegais na internet. Em 2005, mais de seis mil sites pedófilos foram reportados à polícia, cerca do dobro que em 2004. Segundo os especialistas, uma das áreas mais preocupantes dentro da internet utilizada pelos pedófilos para atrair as crianças é a de jogos eletrônicos. Nesse sentido, o grupo NSPCC, que trabalha pelo bem-estar dos menores na Grã-Bretanha, elogiou a criação do novo Centro, o qual classificou como o primeiro organismo do mundo que une a polícia, a indústria da internet, o governo e os especialistas em temas relacionados aos menores de idade. Mary Marsh, diretora do NSPCC, declarou que a agência "será um passo muito importante para lutar contra a pedofilia na internet e contra a exploração de menores". "O NSPCC está satisfeito em participar de maneira significativa para ajudar esse novo Centro", acrescentou. A agência operará 24 horas por dia e receberá o auxílio de empresas como a AOL e a Microsoft.