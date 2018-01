Grã-Bretanha deve investigar Google sobre violação de privacidade

&&

Carros usados no Street View acessaram dados de redes privadas

A Grã-Bretanha deve reabrir uma investigação sobre o site Google, depois que a empresa admitiu casos de violação de privacidade na coleta de dados para o serviço Google Street View.

O Google reconheceu que os carros usados para fazer o serviço acessaram acidentalmente conteúdos disponíveis em redes domésticas de internet sem-fio que estavam desprotegidas. Entre os dados obtidos, estão e-mails, endereços de sites e senhas.

O vice-presidente do Google, Alan Eustace, disse em um blog oficial que a empresa está "atormentada" com o fato. No entanto, o porta-voz da companhia na Grã-Bretanha, Peter Barron, disse que as informações coletadas não foram usadas ou compartilhadas.

Em um inquérito anterior, o Information Comissioner's Office (ICO, ou Gabinete do Comissário de Informação, em inglês), órgão responsável pela fiscalização da liberdade de informação na Grã-Bretanha, apurou que nenhum dado pessoal importante havia sido coletado no país.

Uso da polícia

No entanto, com o reconhecimento público feito pelo Google, o ICO admite que pode reabrir o caso.

"Faremos investigações para ver se estas informações estão relacionadas com os dados inadvertidamente acessados na Grã-Bretanha", disse um porta-voz do ICO, que não descartou o uso de força policial.

O Google Street View é um serviço de imagens panorâmicas que mostra ruas de diversas cidades do mundo. As fotografias são feitas com câmeras postadas sobre veículos, usando lentes de 360°. No Brasil, o Street View começou a funcionar em setembro.

Outros países, como Alemanha, Austrália, França e Canadá, também estão investigando o Google por violação de privacidade na coleta de dados para o Street View. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.