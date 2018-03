Grã-Bretanha estuda exigir visto de brasileiros a partir de 2009

O Ministério do Interior britânico anunciou nesta quinta-feira que poderá exigir visto de turistas brasileiros a partir do início do ano que vem. A medida, que poderá afetar outros dez países de fora da União Européia, faz parte da primeira Revisão Global de Vistos realizada pelo país. Segundo o ministério, as autoridades britânicas avaliaram todos os países de fora da UE segundo uma série de critérios que determinam "o nível de risco" que impõem à Grã-Bretanha. Os quesitos analisados incluem o uso de passaporte falso, imigração ilegal (número de deportados, barrados nas fronteiras e trabalhadores ilegais), índices de criminalidade, ameaça de terrorismo e a forma como os governos dos respectivos países estão lidando com essas questões. Além do Brasil, estão na lista Bolívia, Botsuana, Lesoto, Malásia, Maurício, Namíbia, África do Sul, Suazilândia, Trinidad e Tobago e Venezuela. Procurado pela BBC Brasil, o Ministério do Interior não divulgou informações sobre como o Brasil se saiu na avaliação. Riscos Se a nova lei for introduzida, os cidadãos brasileiros que pretendem visitar a Grã-Bretanha precisarão de um visto de seis meses que deverá ser expedido antes que deixem o Brasil. Atualmente, um acordo entre a Grã-Bretanha e o Brasil permite que brasileiros permaneçam no país europeu sem visto durante 90 dias. As exceções são para estudantes ou pessoas que viajam a trabalho, que precisam de visto para entrar no país. O governo britânico disse que pretende estreitar relações com esses países nos próximos seis meses para "reduzir o risco que eles representam". "Se esses países forem capazes de mostrar evidências de que estão atuando para evitar imigração ilegal de seus cidadãos para a Grã-Bretanha, não haverá necessidade para introduzir o regime de vistos", diz o comunicado do ministério. "Nenhuma decisão final será tomada até o início de 2009." Política de reciprocidade O Ministério das Relações Exteriores informou à BBC Brasil que os governos brasileiro e britânico têm mantido encontros bilaterais desde 2007 para discutir a entrada de imigrantes brasileiros ilegais na Grã-Bretanha. "A posição do Itamaraty é de reciprocidade", informou o Itamaraty. "Se Grã-Bretanha tornar o visto obrigatório para visitantes brasileiros, o Brasil fará o mesmo com os turistas britânicos." Atualmente os turistas brasileiros têm livre entrada em 21 dos 27 países da União Européia, segundo o Itamaraty. Em 2006 (os dados mais recentes), 11,3 mil brasileiros foram mandados de volta da Grã-Bretanha, uma média de 31 brasileiros por dia. Desse total, 4,9 mil foram barrados nas fronteiras e 6,3 mil, deportados (a cifra inclui um pequeno número que retornou voluntariamente). Desde o início deste ano, os agentes de imigração britânicos barraram a entrada de 6 mil pessoas suspeitas de ilegalidade. O governo britânico não divulgou o número de brasileiros incluídos neste total. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.