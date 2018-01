Grã-Bretanha: pesquisa revela preocupação com vida "acelerada" A maioria dos britânicos está cada vez mais preocupada com o "aceleramento" provocado pela vida moderna, e suas implicações nos problemas de saúde, segundo uma pesquisa publicada hoje na Grã-Bretanha. De acordo com a pesquisa, realizada pela seguradora inglesa Legal & General sobre 5 mil britânicos, 58% dos homens e 66% das mulheres culpam o ritmo da vida moderna pelos principais problemas de saúde. Os entrevistados nomearam fatores de preocupação nos últimos três meses. Quarenta e oito por cento disseram que um dos fatores principais de preocupação pela saúde é a falta de exercício físico, seguido pelo ato de não dormir bem, mencionado por 42% dos entrevistados. A lista continuou com a fadiga (34%), a disponibilidade para ir a um dentista (29%) e o estresse no trabalho, com 27%. A questão do fumante passivo foi mencionada por 15% dos consultados, enquanto o problema do excesso de álcool, por 12%. Também foram manifestadas as preocupações com a qualidade dos alimentos, o consumo de sal, açucares e preservativos. Chris Rolland, diretor da seção de serviço de saúde da Legal & General, declarou que cada vez mais "os britânicos estão preocupados com o aceleramento da vida moderna e suas implicações". Angela Mawle, diretora-executiva da Associação de Saúde Pública da Grã-Bretanha, afirmou que a pesquisa demonstra "que a sociedade ´24/7´ (24h por dia, 7 dias por semana) está nos afetando cada vez mais". "Os ´Blackberries´ e os telefones celulares significam que estamos sempre disponíveis. É cada vez mais difícil parar o ritmo, e é mais complicado para as pessoas encontrarem um espaço de tempo para refletir", acrescentou. Para Angela Mawle, a vida moderna "tem implicações óbvias na saúde", e o estresse é uma delas.