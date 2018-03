Grã-Bretanha 'quer bloquear telefones de prostitutas', diz jornal

Autoridades britânicas elaboraram uma proposta para bloquear os telefones das prostitutas que anunciam serviços em jornais e cabines telefônicas, segundo uma reportagem do jornal britânico Sunday Times. De acordo com a publicação, a polícia identificaria os números das prostitutas e os repassaria às operadoras telefônicas, que seriam obrigadas a efetuar o bloqueio. O diário comenta que o governo considera a possibilidade de tornar ilegal o pagamento por sexo no país. Hoje, a atividade é permitida. Uma porta-voz da English Collective of Prostitutes, organização de Londres que defende os direitos das prostitutas, disse à BBC Brasil que, se verdadeira, a proposta é uma ameaça de fato. "Isto é apenas uma ameaça e uma proposta ilegal", disse Cari Mitchell. "Em 2006, o governo fez uma revisão das leis e afirmou que as prostitutas deveriam trabalhar em casas fechadas por questões de segurança. Eles não podem mudar isto agora", afirmou. As críticas à proposta vão além: opositores do projeto disseram ao Sunday Times que a proposta levaria as prostitutas à clandestinidade, incentivaria o trabalho nas ruas e tornaria o controle da prostituição ainda mais difícil para os policiais. Exemplo A publicação dominical diz que a proposta é resultado de uma análise das leis que regem a atividade da prostituição na Grã-Bretanha. A avaliação vem sendo conduzida há seis meses pelos ministérios britânicos da Mulher e do Interior e Justiça. De acordo com o Sunday Times, a idéia nasceu depois que três ministras britânicas visitaram a Suécia, onde é ilegal pagar por sexo. As companhias de telefone suecas têm um acordo voluntário para cortar as linhas de bordéis e prostitutas, diz o jornal. Segundo a reportagem, a prostituição diminuiu de maneira significativa na Suécia depois da adoção de leis mais rigorosas, mas a atividade passou a ser realizada em quartos de hotéis e organizada pela internet. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.