GRAAC tem site de anúncios voltado para doações Depois do sucesso do projeto Million Dollar Homepage, em que o estudante Alex Tew vendia anúncios em uma página com um milhão de pixels (um pixel é a menor unidade visual em uma tela), muitos procuraram copiar a idéia, em vários países do mundo, inclusive no Brasil. A idéia voltou a ser usada, só que, dessa vez, por uma boa causa. Desenvolvido pela FullTecno, o site Plaquetas Virtuais vai coletar anúncios em um painel virtual para ajudar na manutenção do hospital do GRAACC - Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer, que realiza cerca de 2500 atendimentos mensais. Colaborar com a iniciativa segue o mesmo processo da idéia original: a negociação dos espaços é feita pixels a pixel ao valor de R$ 0,75, R$ 1,25 ou R$ 2,00 cada, dependendo do lugar do pixel na página. A empresa que aderir deverá adquirir no mínimo 100 pixels, para exibir sua marca que poderá ser visualizada pelo período de 1 ano. O nome Plaquetas Virtuais surgiu da associação com uma das maiores necessidades do paciente com câncer: a doação de sangue. Cada pixel simboliza uma plaqueta. ?Será uma forma nova de fazer uma doação. A empresa doa uma quantia à nossa instituição e tem sua marca exposta na página?, explica Tammy Allersdorfer, gerente de Desenvolvimento Institucional do GRAACC. Mas há algumas restrições: o site não aceitará anúncios de empresas de cigarro, bebidas, jogos, armamento e pornografia. O GRAACC é uma instituição sem fins lucrativos, criada para garantir a crianças e adolescentes com câncer o direito de alcançar todas as chances de cura com qualidade de vida. Seu hospital realiza mensalmente atendimentos que envolvem sessões de quimioterapia, consultas, procedimentos ambulatoriais, cirurgias, transplantes de medula óssea e outros.