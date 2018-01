Gradiente, Band e TVA exibirão Copa em alta definição A Copa do Mundo de 2006 terá imagens captadas em alta definição. Isso significa um grau de detalhe equivalente a mais que o dobro das imagens da TV convencional. Caso o Brasil já tivesse optado por um padrão de TV digital, todos poderiam ter acesso a esse benefício. Como isso ainda não aconteceu, só alguns serviços de TV paga terão a opção da alta definição. Foi justamente com este mote que o canal Bandsports, a empresa de TV por assinatura TVA e a Gradiente divulgaram hoje uma parceria para transmitir imagens com alta definição já durante a Copa. O acordo firmado prevê que os assinantes da TVA Digital em São Paulo poderão assistir aos jogos da Copa com alta definição por meio do Canal Bandsports. Cobertura É a primeira vez que a Copa do Mundo será transmitida originalmente com 100% de alta definição. As imagens serão captadas pelos organizadores do evento por 25 câmeras espalhadas pelo campo e o som será capturado por 30 microfones instalados no estádio. A Bandsports entregará o sinal em alta definição, com 1080 linhas, com áudio 5.1 Dolby Digital (som surround) e formato widescreen (com proporção de cinema) para a TVA que, com a colaboração da produtora de vídeo Casablanca, trará o sinal para o Brasil. De olho no gancho da Copa do Mundo, a Gradiente também lançou um display de plasma de alta definição, o PLT-4270. Trata-se de uma tela de 42 polegadas e 768 linhas horizontais de definição. O modelo tem, portanto, mais definição que os modelos mais básicos de plasma, que têm resolução de 480 linhas horizontais. A TV será vendida por meio de um pacote conjunto com a TVA a partir de maio: por 24 parcelas de R$ 499 ou R$ 9999 à vista, o cliente leva a tela de plasma, o decodificador de alta definição, mais a instalação da TVA Digital e seis meses de conteúdo de alta definição. Segundo as empresas, os consumidores que aderirem ao plano terão a vantagem adicional de não precisar trocar o decodificador quando houver a definição oficial do Sistema Brasileiro de Televisão Digital para a TV aberta, pois a TVA transmitirá os canais abertos em alta definição quando estes iniciarem a transmissão nesta qualidade. A tela de plasma também será vendida avulso no próximo mês. Usuários que já tiverem uma tela de alta definição poderão adquirir o decodificador da TVA por R$ 1700. Donos de TVs com resolução inferior à das transmissões também poderão exibir as imagens, mas dentro dos seus limites nominais de exibição de imagem.