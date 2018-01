Gradiente dá detalhes da campanha que usa vídeo para celulares A Gradiente decidiu sair na frente, sem esperar por definição de sistema de TV digital, e está lançando uma microssérie interativa para celulares, com capítulos de no máximo 2 minutos, que serão criados pela agência de publicidade África. Esses capítulos terão a participação de internautas, que escolherão os temas e os personagens e influenciarão na história. A intenção, não esconde Lúcio Di Domenico, gerente de Negócios da Gradiente, é dar destaque para o lançamento do aparelho GF-910, que oferece como um de seus principais benefícios uma câmera filmadora, além de MP3 e câmera fotográfica digital e terá preço sugerido de R$ 900. No ano passado, foram vendidos cerca de 40 milhões de aparelhos celulares no País, e Di Domenico acredita que o movimento este ano será mantido. O canal usado para exibir a minissérie será o MSN Messenger, o comunicador instantâneo de internet mais popular no Brasil, com 16,5 milhões de usuários, diz o diretor de Mídia da Africa, Rodrigo Famelli. Os diretores de criação da agência, Alexandre Peralta e Suzana Apelbaum, estão ansiosos pela opção dos internautas, para começar a criar. Serão produzidos um total de seis capítulos, renovados semanalmente, a cada terça-feira. Todas as cenas serão gravadas pela produtora Sentimental, que vai usar somente a câmera do GF-910. Suzana diz que o projeto evitou a receita simples de criar e oferecer microsséries prontas para buscar maior interatividade com o público.