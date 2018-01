Gradiente faz campanha com vídeo para celulares A fabricante de eletrônicos e celulares Gradiente está com uma nova campanha de marketing em que usuários podem definir os rumos de uma microssérie de vídeo feita para celulares a partir do programa de mensagens instantâneas MSN Messenger. A campanha também está usando banners no portal MSN Brasil e visa promover o novo celular GF-910, que tem recursos como câmera que grava fotos e vídeos. A votação dos usuários conduzirá a escolha de tema, elenco e trama. A ação, que não teve seus valores divulgados, inclui uma das "abas" do Messenger (botões que ficam à esquerda na tela do software de mensagens) e que, segundo fontes do mercado, podem custar entre R$ 20 mil e R$ 60 mil, conforme a duração da campanha.