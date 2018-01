Gradiente lança tocador portátil para iPods Com o MS-i700 a Gradiente quer disponibilizar uma opção para que usuários dos tocadores digitais da linha iPod possam ouvir sua coleção de músicas em som ambiente. O portátil, que custa R$ 1199, traz alça de transporte, que facilita levá-lo para qualquer lugar. Traz sintonizador embutido de rádios AM/FM (ausente nos tocadores da Apple) e, embora tenha pouca potência (25 watts RMS), já é suficiente para dispensar fones de ouvido em locais fechados. (Matéria corrigida com o nome correto do aparelho e o preço, com base em dados da assessoria de imprensa da Gradiente)