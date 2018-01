Gradiente registra 1,2 milhão de acessos a filmes de celular O festival de filmes Cine Mobile, com vídeos gravados a partir de câmeras de celulares, registrou um milhão e duzentos mil acessos em 40 dias de veiculação, segundo divulgou a Gradiente. Com promoção no MSN Messenger, o festival foi criado para promover o celular GF-930. O festival recebe, em média, 26 mil acessos por dia, e chegou a receber 65 mil visitas no início da ação. O número de acessos únicos representa apenas um clique, independente da quantidade de vezes que o internauta entra na página. Cerca de 40 mil usuários estão cadastrados para receberem o informativo com as novidades sobre o festival. Para participar do festival, os internautas deverão gravar um vídeo de qualquer gênero com duração de, no máximo, 1 minuto, na câmera filmadora de seu celular. Os filmes podem ser enviados via celular através do email festival@gradiente.com ou diretamente pelo MSN Messenger, clicando na aba lateral da Gradiente e seguindo o passo-a-passo. A primeira vencedora foi Juliana Lima com o filme: Os 11 Dálmatas. "Juliana fez um belíssimo remake do telão para a Pequena Tela. 101 Dálmatas é cinemão, é a arte do exagero. 11 Dálmatas é a arte da Pequena Tela, a verdadeira arte de vanguarda", analisou Gaspar Ferdinand, o personagem fictício e bem humorado especializado em filmes da "pequena tela?. A cada semana, Gaspar seleciona quatro filmes e faz uma crítica individual, para que o júri popular eleja o melhor.