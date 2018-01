Gradiente tem celular com tabela de massa corpórea A Gradiente mostrou na Telexpo o GF-930, celular do tipo slider (de painel deslizante) que funciona em redes GSM. Com câmera digital de 1,3 Megapixel, o aparelho pode reproduzir músicas em MP3 em estéreo. Sua memória interna de 60 MB pode ser expandida com o uso de cartões de memória do tipo mini-SD (o aparelho traz incluso um cartão de 128 MB). Além disso, o aparelho traz uma tabela interna que ajuda o usuário a medir a sua massa corpórea, cruzando dados como altura e peso, além de um aplicativo que permite acompanhar o ciclo menstrual de mulheres.