Grammy 2008 consagra Amy Winehouse A cantora britânica Amy Winehouse faturou o Grammy em cinco das seis categorias em que foi indicada (Gravação, e Canção do Ano, Artista Revelação, Melhor Álbum Pop e Melhor Interpretação Vocal Feminina Pop). O CD ''River: The Joni Letters'', de Herbie Hancock, foi escolhido o Álbum do Ano, única categoria em que Amy não confirmou a indicação. A música brasileira foi representada por Gilberto Gil e pelas cantoras Bebel Gilberto e Céu, todos concorrentes na categoria Melhor Álbum de World Music. Nenhum deles venceu: a estatueta ficou com a cantora Angelique Kidjo, do Benin. Ao todo, o maior prêmio da indústria fonográfica mundial é dividido em 110 categorias diferentes. A cerimônia de premiação foi realizada na noite de ontem, em Los Angeles e teve, entre outras atrações, a presença do ex-Beatle Ringo Starr e show da veterana Tina Turner. Amy Winehouse não compareceu à festa. Ela teve o visto de entrada nos EUA negado, recorreu e obteve a permissão, mas não a tempo de organizar a viagem. A cantora fez uma apresentação especialmente para o Grammy, transmitida ao vivo de Londres, via satélite.