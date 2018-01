Grand Theft Auto 4 impulsiona lucro da Take-Two

A Take-Two Interactive Software elevou sua previsão de lucro e apresentou balanço trimestral melhor que o esperado nesta quinta-feira, citando o sucesso de seu jogo de ação Grand Theft Auto 4. "Os números vieram muito bons graças ao Grand Theft Auto", afirmou o analista do Wedbush Morgan, Michael Patcher.

A empresa, que recusou uma oferta de compra de US$ 2 bilhões feita pela Electronic Arts também está tendo "discussões formais" com outras empresas sobre alternativas estratégicas, afirmou seu presidente-executivo, Ben Feder.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Take-Two afirmou que a oferta da EA de US$ 25,74 por ação subvaloriza a companhia e o desempenho do jogo "Grand Theft Auto 4", que foi lançado em 29 de abril e gerou US$ 500 milhões em receita na primeira semana.

O título vendeu 8,5 milhões de cópias as consumidores e 11 milhões de cópias para varejistas até 31 de maio, segundo Feder."Esse número de 11 milhões me surpreendeu. É o que as pessoas pensavam que seria atingido no ano", afirmou o analista da Signal Hill, todd Greenwald.

Com base no desempenho de "Grand Theft Auto 4", a Take-two afirmou esperar lucro entre US$ 0,45 e US$ 0,55 por ação, excluindo-se itens especiais, em receita entre US$ 325 e US$ 375 milhões em seu atual trimestre fiscal.

Para o trimestre encerrado em 30 de abril, o lucro líquido foi de US$ 98,2 milhões, ou US$ 1,29 por ação, sendo que no mesmo período do ano anterior a empresa teve prejuízo de US$ 51,3 milhões.

A receita foi de US$ 539,8 milhões, 160% maior que no ano anterior, superando as expectativas de US$ 499 milhões.