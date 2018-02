Grande Belém tem maior proporção de casas precárias Com seis municípios e 2,1 milhões de habitantes, a Grande Belém tem a maior proporção de aglomerados subnormais do País. São 291.771 casas onde vivem 53,9% da população. Na capital, são 66%. O quadro é consequência do estímulo à migração nos anos 1960 e 1970, diz a professora Sandra Cruz, da Universidade Federal do Pará (UFPA). "O governo dizia que ?era muita terra para poucos homens?. A cidade cresceu desordenadamente."