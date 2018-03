Grande parte do País deve ter chuva forte hoje O tempo ficará com muitas nuvens e com pancadas de chuva em grande parte do País hoje, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). As regiões que mais serão afetadas são o Nordeste e o Norte do Brasil, centro-norte do Mato Grosso, centro-norte de Goiás, norte e noroeste de Minas. Nestas áreas permanecerá a condição para chuva forte e o acumulado significativo de chuva poderá ultrapassar os 100 mm, principalmente no Tocantins, Pará, Amazonas e Maranhão.