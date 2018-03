Grande Rio luta por título inédito na Marquês de Sapucaí Das ruas de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para a passarela da Avenida Marquês de Sapucaí, a Grande Rio pegou carona na ecologia para criar o samba-enredo do carnaval deste ano. Uma viagem até a origem do Universo, com a formação do planeta, a escola foi buscar a importância do gás natural na humanidade. Uma composição de Arlindo Cruz, Mingau, Emerson Dias, Maurição, Carlos Sena e Edu da Penha, e interpretação de Wander Pires, o samba-enredo da Grande Rio, ?Do Verde de Coari Vem Meu Gás, Sapucaí?, transmite uma mensagem de conscientização e preservação do gás. Sob o comando do carnavalesco Roberto Szanieck, a escola tricolor da Baixada Fluminense quer causar impacto no desfile para conquistar o título inédito e superar os vice-campeonatos conquistados nos últimos dois anos. O enredo começa lá trás, com o surgimento da vida e da morte. A história passa para a descoberta do gás natural nas antigas civilizações. Um passo grande é dado e a ?invasão? do gás nas grandes cidades. A evolução da sociedade também é retratada no enredo da agremiação, com a chegada da energia elétrica e o aumento da demanda. No quinto setor do desfile da tricolor de Duque de Caxias, as lendas do alto do Amazonas serão retratadas com o trabalho dos profissionais de Parintins, que realizam a festa do boi-bumbá. Um dos destaques da escola é a rainha da bateria, a atriz global Grazi Massafera. Depois da estréia no carnaval carioca em 2007, que foi marcado por um tombo e algumas dificuldades com a fantasia, deslizes que não abalaram o grande início, o segundo ano no posto promete ser ainda melhor, com uma vestimenta intitulada ?Iniciação da Coloração do Fogo no Gasoduto?. Além de Grazi, a escola, que é conhecida por trazer globais no time de componentes, repetirá o padrão este ano. Os nomes confirmados que estarão na penúltima apresentação de hoje, a partir da 1h20, são as atrizes Suzana Vieira, Mônica Carvalho, Paola Oliveira, Beth Lago, Carla Dias, a apresentadora e atriz Fernanda Lima, o apresentador David Brasil, a filha do ministro da Fazenda, Guido Mantega, Marina Mantega e os atores Hugo Gross, José Wilker e Maurício Matar. O desfile da Grande Rio contará com um batalhão de 3,8 mil integrantes que mostrarão o quão importante é o gás natural na vida da sociedade e, além disso, a conscientização e preservação dele para a sobrevivência da humanidade. Confira o samba-enredo da Grande Rio: Do Verde de Coari Vem Meu Gás, Sapucaí Da explosão, um novo planeta Água berço da vida Com a destruição Das plantas e dos animais Origem do petróleo e do gás Surgiu na Pérsia Bem usado no Japão Fogo eterno adoração Desprezado na Europa Nova York iluminou No Brasil, medo e deslumbramento O gás é natural é nosso dia-a-dia É energia desenvolvimento Com todo gás vou te dar amor Com muito amor vem me dar paixão É tão brilhante nossa chama que clareia Incendeia o meu coração Lindo!!! Como se fosse a primavera O guardião da vida pai-mãe-terra No ritual araueté Repousa no lago senhor Exala o perfume da flor Na aldeia a paz do luar Pássaros cantando, borboletas pelo ar Então vamos cuidar, pra não se acabar Em Urucu o amanhã é um novo dia Onde o Brasil vai estudar! Se formar e ensinar Ecologia Grande Rio vem cantar Minha Escola é o gás da Sapucaí Se a lição é preservar Meu grito é verde, Amazonas, Coari