Grande Rio mostra um dos desfiles mais ricos do ano A Grande Rio, segunda escola a se apresentar no Grupo Especial, entra na Sapucaí com um dos desfiles mais ricos deste ano. Com patrocínio de R$ 4,5 milhões da administração petista da cidade de Maricá, a escola de Caxias não poupou nos gastos: a fantasia do mestre-sala Fabrício tem detalhes banhados a ouro, a porta-bandeira Verônica se apresenta com fantasia ornada com 15 mil penas de faisão. Também não houve alas vendidas - todas as fantasias foram doadas para a comunidade.