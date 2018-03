Grande SP pode ter temperatura mais baixa do ano

A madrugada deste sábado, 10, deve ser fria nos Estados do Sul e muitas áreas poderão registrar as menores temperaturas do ano, superando alguns recordes ocorridos em meados de março, quando uma onda de frio mais forte passou sobre a Região Sul. Segundo a Climatempo, a madrugada pode ser a mais fria do ano na Grande São Paulo, com temperatura mínima em torno de 14ºC. Até agora, o menor valor do ano registrado no Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista, foi de 15,3ºC no dia 5 de janeiro.

Em janeiro, a passagem de uma massa polar mais forte derrubou a temperatura no centro-sul do Brasil. Assim, as menores temperaturas em São Paulo e também em Curitiba, Florianópolis e Campo Grande ocorreram na primeira semana do ano, em pleno verão. Em Curitiba, o recorde de frio até agora é de 12,8ºC, no dia 5 de janeiro. A mínima prevista para este sábado é de 10ºC.

Em Florianópolis, o recorde de frio de 2009 foi de 15,7ºC, no dia 6 de janeiro. Na madrugada deste sábado a temperatura pode baixar para 13ºC. Em Porto Alegre, a mais baixa temperatura deste ano foi de 14,1ºC, no dia 16 de março. Para este sábado a mínima prevista é de 12ºC. A capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, teve sua menor temperatura até agora no dia 5 de janeiro, com 14,5ºC de mínima.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima nesta sexta-feira chegou a 7,8ºC em Bom Jesus, na serra gaúcha, e também em São Joaquim, na serra catarinense. Mas muitas áreas do interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina registraram temperaturas em torno dos 10ºC. Na Grande Porto Alegre, a temperatura chegou a 13ºC na região de Canoas e Florianópolis amanheceu com cerca de 18ºC. No Paraná, o maior resfriamento ocorreu na região de General Carneiro que teve mínima de 6,6ºC.