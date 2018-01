Grandes protestos voltarão em 2014, diz ativista O fundador da Mídia Ninja, Bruno Torturra, disse nesta segunda-feira, 14, esperar que, passado o auge dos protestos de junho e julho, as manifestações voltem com força em 2014. "Acho que os grandes protestos voltarão no ano que vem, principalmente por conta da Copa do Mundo e das eleições presidenciais. O cenário social ainda está extremamente sensível", declarou Torturra em palestra na Conferência Global de Jornalismo Investigativo, no Rio. Segundo ele, a Mídia Ninja vai tentar se estruturar melhor e discutir formas de financiamento. O grupo pretende ampliar seu leque de coberturas, inclusive com reportagens especiais e investigativas, sobre temas diversos. "Ainda não tivemos nenhum aporte de dinheiro depois da cobertura dos protestos. Chegamos a anunciar um crowdfunding, mas concluímos que seria impossível administrar esse dinheiro, pois não somos uma empresa, não temos um CNPJ, não sabíamos em que conta depositar".