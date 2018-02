Grãos novos dão caldo encorpado e cozinham melhor Dizem que feijão fresco é melhor do que o armazenado. Na gastronomia é verdade. Ao contrário do arroz, que desidrata, concentra o amido e melhora com o tempo, o feijão envelhecido fica duro, enrugado, escuro e seco. Dá trabalho. "O feijão recém-colhido é mais macio, o que facilita a cocção", explica a nutricionista Neide Rigo. "Além disso, faz caldos encorpados, porque libera mais amido durante o cozimento."