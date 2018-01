Gratuito, Ubuntu ganha nova versão Quase ao mesmo tempo em que o Windows 7 era apresentado, uma nova versão do Ubuntu, o popular sistema operacional baseado em Linux, foi anunciada. Dentre as novidades da edição 8.10, suporte à rede 3G e uma interface que permite a troca fácil das redes Wi-Fi e de celular. Outra adição é o conteúdo da programação da rede de TV britânica BBC, com acesso gratuito através dos players nativos do sistema. O sistema está disponível desde a quinfa-feira passada no site www.ubuntu.com.