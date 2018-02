Gravação mostra casal discutindo sobre Joaquim

Os policiais militares que atenderam Ao chamado de desaparecimento do menino Joaquim Marques Ponte, no dia 5, no Jardim Independência, em Ribeirão Preto (SP), gravaram a mãe, Natália Ponte, e o padrasto dele, Guilherme Longo, discutindo sobre o sumiço. Um celular foi posto debaixo de um cobertor sem que eles vissem quando conversavam.

Na gravação, Natália cobra explicações sobre o que Longo teria feito com o filho, enquanto ele desconversa. Ela pergunta se o menino não poderia ter saído atrás dele quando foi comprar drogas, mas ele diz que não porque havia fechado o portão. Ela, então, se desespera e começa a gritar, perguntando o que ele fez com o garoto.