GRAVADOR DE ALTA DEFINIçÂO O sonho de consumo de quem gosta de assistir a televisão são os conversores ou receptores que, além de acessar a TV digital, permitem gravar programas facilmente. Equipados com discos rígidos, esses aparelhos significaram uma pequena revolução, pois deram controle total ao espectador. Muito melhor do que um gravador de DVD, que é limitado pela capacidade de gravação do disco – pouco mais de uma hora em qualidade máxima – e não consegue gravar um canal ao mesmo tempo que sintoniza outro, um gravador equipado com HD oferece espaço de sobra para horas de gravação, grava um canal ao mesmo tempo que outro é assistido e permite a gravação simultânea de dois canas diferentes. O gravador da Topfield, marca de eletrônicos bastante famosa na Coréia, Austrália e Europa, faz exatamente isso, com um diferencial importante: é o único aparelho capaz de sintonizar – e gravar – programas em alta definição. Para gravar um programa enquanto assiste a outro canal, ou gravar dois programas ao mesmo tempo, é preciso conectar o cabo de antena externa nas duas entradas de sinal que o aparelho possui. Isso pode ser feito de duas maneiras. O Topfield vem com duas entradas de sinal, que podem ser ligadas em um único cabo de antena externa, usando um divisor de sinal. Outra opção é conectar o cabo de antena em uma entrada e usar um pequeno cabo coaxial para conectar a saída de sinal à segunda entrada. Como dispõe dessa saída de sinal, o aparelho pode ser ligado à antena exatamente como um videocassete, passando o sinal de forma independente para a TV. Mas, como também serve como sintonizador de TV digital, muita gente talvez não use essa possibilidade do aparelho. O gravador permite que se pause a programação da TV em tempo real, reprisando-a com um toque de botão do usuário. Em nossos testes, o recurso funcionou instantaneamente. Pelo guia eletrônico de programação, foi possível agendar futuras gravações facilmente. Segundo o fabricante, os 250 GB de capacidade do aparelho permitem gravar 50 horas de programação em alta definição. O único porém do aparelho testado é a impossibilidade de assistir aos arquivos gravados no PC ou de transferi-los para um DVD. Segundo o fabricante, isso se deve ao impasse sobre a legalidade no Brasil de acessar o conteúdo gravado em outros aparelhos que não aquele que fez a gravação. Outro destaque é a capacidade do aparelho de ler vídeos digitais de alta definição usando a entrada USB. Usamos um pendrive de 8 GB com conteúdo em Full HD (1.080 linhas) e o aparelho não fez feio na reprodução. O mesmo aconteceu com um HD externo, fazendo do Topfield o reprodutor de mídia perfeito, apesar do alto preço. TF 7700 ISDB PVR T TOPFIELD PREÇO | R$ 1.700 (estimado) WEB | www.unicoba.com.br O QUE OFERECE | É o aparelho mais versátil do mercado, que será vendido a partir de janeiro. Traz na caixa cabo HDMI e antena UHF. É equipado com um HD de 250 GB que grava simultaneamente dois canais. Permite pausar a programação da TV. Também consegue acessar vídeos digitais DivX de alta definição