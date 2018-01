Gravador Sony dispensa micro para fazer DVDs A Sony lançou no Brasil o DVDirect VRD-MC1, um gravador de DVD voltado para o usuário que quer criar discos sem complicação. Dispensando o uso de um PC, o aparelho pode gerar DVDs com fotos ou vídeos a partir de qualquer fonte, sem precisar da intermediação de um computador pessoal. O modelo traz um visor de LCD de 2 polegadas e entradas para cartões de memória, além de plugues para conectar outros aparelhos como videocassetes ou filmadoras. O lançamento do modelo VRD-MC1, fabricado no Japão, ocorre simultaneamente no Brasil e em outros países nos quais a Sony atua. O aparelho reconhece vídeos gravados no sistema brasileiro PAL-M e permite a transferência de fotos em DVD diretamente dos cartões de memória. Para facilitar a operação, o DVDirect automaticamente cria um menu de DVD e pode gerar títulos e capítulos em um disco, tornando-os mais fáceis de assistir. Com preço sugerido de R$ 999,00, o DVDirect também pode gravar fotos e vídeos em CDs e apresenta quatro conexões: vídeo-composto, S-Vídeo, USB e FireWire (também conhecida como i.Link ou IEEE 1394).