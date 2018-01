Gravadora aposta no MySpace Music

Poucos anos atrás, a possibilidade de um site oferecer para ouvir de graça todas as músicas de destaque jamais gravadas faria os executivos da indústria fonográfica correr até os telefones para chamar os advogados. Nas próximas duas semanas, uma combalida indústria musical, enfrentando vendas de CDs em queda livre e contemplando um futuro sombrio, vai ajudar na apresentação de um novo serviço ao público, chamado MySpace Music. O novo site é produto de uma parceria entre a rede social MySpace e as principais empresas do ramo fonográfico – Warner Music Group, Sony BMG e a Universal Music Group. A parceria planeja lucrar com a venda de espaço publicitário no site e com a venda de downloads de música por meio de parceria com a loja online Amazon. O MySpace Music vai substituir uma área já existente do MySpace no endereço music.myspace.com. Ele representa um esforço para resolver alguns dos principais problemas da indústria fonográfica. As empresas de música esperam que o serviço possa enfraquecer o domínio da Apple sobre o ramo da música digital com a família iPod/iTunes enquanto ajuda a recuperar o lucro perdido nos últimos anos, quando as vendas de CDs sofriam quedas anuais de 10% a 20%. O diretor executivo da Orchard, a maior distribuidora de música digital de gravadoras independentes, Greg Scholl, diz que uma indústria fonográfica baseada na publicidade "poderia facilmente superar os US$ 30 bilhões gerados pela indústria global de gravações musicais ". O apoio de Scholl é uma espécie de golpe para o serviço. Ele questionou a iniciativa num e-mail público endereçado às gravadoras independentes quando o serviço foi anunciado pela primeira vez. Mas a Orchard está agora decidida a disponibilizar ao site o seu catálogo de mais de um milhão de músicas . Depois de aprender mais sobre a parceria, Scholl afirmou ter chegado à conclusão de que o MySpace oferecia aos artistas uma compensação justa e que a música gratuita lastreada em anúncios representava o único futuro prático da indústria. "O MySpace Music representa a primeira iniciativa crível e de larga escala nesta direção", disse. Quando for apresentado, provavelmente no final de setembro, o serviço disponibilizará diversos milhões de músicas, todas prontas para a transmissão instantânea por streaming. Os usuários poderão compilar listas de reprodução personalizadas contendo centenas de músicas, que podem ser colocadas em seqüência para animar uma festa ou espantar a monotonia do dia de trabalho. Também poderão publicar uma das listas de reprodução, com até dez músicas, nos seus perfis públicos do MySpace, onde seus amigos poderão ouvi-las e salvá-las em seus próprios perfis. Para transferir a música para outro computador ou para um dispositivo portátil como um iPod, os visitantes terão de comprar as músicas no site pela loja de música da Amazon. Toques para telefones celulares estarão à venda no Jamster, uma divisão da News Corp. OPÇÃO PARA OS ARTISTAS Cerca de 5 milhões de artistas utilizam o MySpace para interagir com seus fãs, e o MySpace Music vai transformar também a vida deles. Atualmente, esses artistas podem publicar até seis músicas nas suas páginas. No site reformulado, eles poderão publicar todo o seu catálogo e compartilhar dos lucros gerados por vendas de espaço publicitário e pelos downloads de músicas. Sony Pictures, McDonald’s, State Farm e Toyota Motors estarão entre os primeiros patrocinadores do site. "Na verdade o que estamos fazendo é criar uma economia para todos os artistas musicais", afirma Chris DeWolfe, o diretor executivo do MySpace. A distribuição gratuita de músicas na internet através de tecnologia streaming não é exatamente uma novidade na rede. A Imeem, empresa principiante iniciada há quatro anos em San Francisco, e a Last.fm, que pertence à CBS Interactive, oferecem serviços disponibilizando essencialmente as mesmas músicas de grandes gravadoras e artistas independentes. O caminho trilhado até chegar ao MySpace Music foi doloroso para a indústria fonográfica. Há cinco anos, várias gravadoras e grupos da indústria processaram o site MP3.com, um dos primeiros serviços a permitir que os usuários transmitissem qualquer música via streaming, desde que pudessem comprovar serem donos de uma cópia original do CD. O MP3.com perdeu o processo e fechou o serviço. Mas a conquista da indústria fonográfica foi como uma vitória de Pirro. Desde então, as vendas de CDs caíram mais e mais, e a Apple passou a dominar o mundo da música digital com a sua loja iTunes e o dispositivo iPod. E a atividade dos serviços de compartilhamento de arquivo segue prosperando. "Para o freguês mediano, a música já é gratuita", diz Rich Greenfield, analista associado à Pali Research. O MySpace Music, segundo ele, seria "o consentimento das gravadoras em relação a esse fato." Elas também estão tentando lucrar com isso, já que cerca de 40% do montante recebido com publicidade será das gravadoras.