Gravadora contrata músico pelo Second Life

O músico Von Johin nasceu em Nashville, capital do Tennessee, Estados Unidos. Como muitos cantores de blues, ele percorre o Sul do país, tocando em pequenas casas de espetáculo e clubes. Mas, toda quarta-feira, Johin troca os palcos da vida real por seu pequeno estúdio, na periferia de Nashville. Trancado nele, e acompanhado apenas por um violão Gibson J200, microfone e computador, Johin toca ao vivo para uma platéia de avatares no Second Life (SL). No palco virtual do Blue Note Club, casa hospedada na ilha French Quarter (249, 62, 23), os shows de Johin começam às 22 horas (horário de Brasília) e se estendem por quase duas horas, dependendo da disposição e dos pedidos feitos pelo público. Foi numa dessas apresentações virtuais que o músico acabou descoberto por dois caçadores de talento da gravadora Reality Entertainment. "Nunca um personagem virtual tinha assinado contrato com uma gravadora do mundo real", disse Warren Croyle, presidente da Reality Entertainment, à revista Wired. "Von Johin é famoso no SL por suas apresentações emocionantes." O contrato entre Johin e a gravadora foi firmado da mesma forma como geralmente acontece com artistas descobertos na vida real. "Como avatar, Johin continuará a tocar no SL e seus shows serão gratuitos", explicou à Wired um dos representantes da gravadora. "Johin já tem uma agenda de apresentações cheia, mas estamos planejando um grande evento no mundo virtual", disse o representante. A Reality Entertainment anunciou que planeja lançar o álbum de estréia do músico por meio de download em grandes lojas virtuais, como iTunes, Amazon e Rhapsody, entre outras. Por enquanto, algumas das canções de Johin podem ser baixadas de graça no site TheSixtyOne, clicando aqui.