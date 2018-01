Gravadora lança títulos de Rap em DualDisc no Brasil A gravadora Sky Blue está apostando no lançamento de títulos nos chamados DualDisc para uma série de 10 álbuns no mercado brasileiro. A novidade é que estes álbuns combinam os formatos CD e DVD num único disco. Isso é possível porque ambas as faces do disco trazem camadas de leitura, sem que isso faça do disco uma mídia mais espessa do que Cds ou DVDs convencionais. O único senão é que a ausência de arte, já que ambas as faces estão ocupadas por dados. Rap nacional O primeiro lote de discos da gravadora Sky Blue contará com 3 mil unidades de um álbum dedicados ao Rap nacional, gravado em um show ao vivo em São Paulo com a participação de bandas como Criolo Doido, Primeira Vista, Mundo Livre, Babilônia e Castelo de Madeira. A coletânea é apenas o primeiro dos 10 títulos que serão lançados no formato DualDisc pela gravadora até o final do ano. Mercado externo No mercado norte-americano desde 2004, o DualDisc possui mais de 200 títulos lançados ou relançados dentro do novo modelo que atrai uma demanda cada vez maior, principalmente por parte das gravadoras independentes. De acordo com uma pesquisa feita pela Sony DADC (que vende as mídias virgens para as gravadoras) nos EUA, 82% dos consumidores estão satisfeitos com o novo formato e 90% deles indicam a compra a um amigo. Estima-se que a partir desse ano, cerca de 30% dos títulos lançados nos EUA serão no modelo DualDisc.