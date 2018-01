Gravadoras ficaram com uma fatia do YouTube Antes do YouTube ser comprado pelo site de buscas Google, por US$ 1,65 bilhão, as gravadoras Universal Music, Sony BMG e Warner Music negociaram adquirir participações no portal. Com isso, as empresas podem receber uma soma avaliada em alguns milhões de dólares, que servirá como parte de uma compensação financeira para as perdas com vídeos piratas que existem no serviço, segundo noticiou hoje o jornal The New York Times. Foi este o acordo que permitiu às gravadoras anunciar que iriam colocar conteúdo de sua propriedade no serviço e que gerará um fluxo de capital da ordem de US$ 50 milhões, segundo afirmou o artigo do NYT. Além de promover uma compensação financeira, o acordo firmado com as gravadoras pode evitar que elas movam processos agora contra o Google por quebra de direitos autorais.