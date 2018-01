Em uma aposta para "salvar" a combalida indústria fonográfica, o MySpace se juntou às majors SonyBMG, Universal, EMI e Warner para criar o MySpace Music. O serviço, que estreou em setembro nos EUA, permite streaming gratuito – e patrocinado –, montar playlists com até cem canções e comprar músicas a cerca de US$ 0,79. Entretanto, mesmo defendendo o discurso de que as gravadoras ainda têm papel na divulgação do artista, o site "queridinho das majors" já prevê a diminuição de importância dessas empresas. "As gravadoras não são mais necessárias se o artista for bom de marketing", disse ao Link o diretor internacional do site, Travis Katz, em visita ao País. O número de pessoas que compram CDs diminuiu. Muitos preferem o download ilegal. Como o MySpace Music se situa nesse cenário? A indústria da música precisa se adaptar. As pessoas acessam vídeos e música por streaming, vão a serviços de compartilhamento e "roubam" música. O futuro da música é permitir às pessoas consumirem música quando e como quiserem. E buscamos uma forma de monetizar isso. É preciso um sistema de compras fácil e sem DRM. No MySpace Music, há streaming de música gratuito e patrocinado. As gravadoras torciam o nariz para isso. Por que mudaram de opinião? Elas perceberam que não é possível forçar as pessoas a se adaptarem a seus negócios. O MySpace é uma rede social, onde as pessoas visitam perfis de amigos e descobrem músicas na playlist deles. Se acharem legal, podem comprar a música. Se só quiserem ouvir, o streaming é patrocinado, e as gravadoras ganham. Haverá patrocínio para o download também, sem custo ao usuário? Já fizemos isso e devemos fazer mais. Há seis meses permitimos o download de um álbum da banda Pennywise, com patrocínio. Não teremos um modelo baseado só em venda de música. O MySpace Music estará no Brasil? Lançaremos o mais rápido possível. Mas não há data ainda. Hoje é fácil e barato aos artistas – mesmo os grandes – fazerem suas próprias gravações e, depois, colocar na web. As gravadoras ainda são necessárias? Pode-se gravar em um notebook. E sites como o MySpace permitem fazer o marketing. Na distribuição de músicas, as gravadoras estão menos relevantes, mas ainda podem ser poderosas para artistas que não têm tino para marketing. Mesmo assim, quem não quiser não precisa mais assinar um contrato. As gravadoras não são mais necessárias para um artista fazer uma carreira se ele for bom de marketing e tiver talento. E esses artistas poderão colocar suas músicas diretamente no MySpace Music para permitir o download pago ou gratuito? Sim. O serviço ainda não foi lançado completamente. Em alguns meses será possível a qualquer artista vender, no preço que quiser, ou permitir o download gratuito. E ele não precisará de uma gravadora.