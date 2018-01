Gravadoras negam acordo para site de músicas gratuitas

Três grandes gravadoras americanas negaram nesta segunda-feira ter assinado um acordo para permitir a distribuição gratuita de música pela internet. O site Qtrax havia anunciado que colocaria à disposição de seus usuários gratuitamente cerca de 30 milhões de músicas "de todos os grandes selos". Mas as gravadoras Warner, EMI e Universal disseram que não licenciaram suas músicas para o site. O anúncio do Qtrax foi realizado no domingo, durante a abertura da 42ª edição do Midem (Mercado Internacional do Disco e da Edição Musical), a feira mundial da música, em Cannes, na França. O site americano disse que esperava chegar a um acordo com a gravadora Warner, e que já havia fechado os termos do contrato com outras empresas, muito embora os licenciamentos não estivessem formalmente assinados. Negociação O plano do site é permitir que usuários baixem música de graça pela internet. O licenciamento das músicas seria pago com dinheiro proveniente de anúncios. A Warner declarou, no entanto, que não autorizou o uso de seu conteúdo "no serviço anunciado recentemente pelo Qtrax". As gravadoras Universal e EMI disseram que as negociações com o site estavam em andamento, mas os acordos de licenciamento não haviam sido fechados. O presidente do Qtrax, Allan Klepfisz, disse que espera um acordo com a Warner "em breve". "Com os outros, já conseguimos fechar todos os termos do acordo", acrescentou. Em meio às reações sobre o anúncio do Qtrax, a Amazon anunciou que sua loja digital, que funciona nos Estados Unidos e em outros países, vai ampliar suas operações internacionais. O site da Amazon permite que usuários baixem milhões de música sem qualquer proteção contra reprodução. As músicas são vendidas sem o software Digital Rights Management (DRM), o que permite, por exemplo, que o usuário grave seu próprio CD. A loja diz que é a única a oferecer arquivos de MP3 livres de DRM provenientes dos catálogos das quatro maiores gravadoras do mundo, além do conteúdo de milhares de selos independentes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.