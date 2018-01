Gravadoras querem elevar preços na loja iTunes Pouco tempo atrás, a loja virtual de músicas Itunes comemorou a venda da bilionésima canção, 350 milhões das quais vendidas nos EUA no ano passado, sucesso suficiente para atrair a atenção das gravadoras nos EUA, que querem aumentar o preço das canções vendidas pelo serviço da Apple. Quem encabeça o movimento é a Recording Industry Association of America (RIAA), entidade que representa as gravadoras nos EUA. As empresas, que concordaram com o modelo de uma tarifa única por canção quando loja virtual foi lançada, três anos atrás, querem elevar o preço dos atuais 99 centavos de dólar. O movimento é visto como simples ganância por parte do CEO da Apple, Steve Jobs. O executivo criticou a posição das gravadoras, que não estariam reconhecendo um modelo bem sucedido de venda legal de músicas pela internet. "As gravadoras lucram cerca de 70 centavos de dólar por canção, que é mais do que elas lucram com a venda em CDs. Se eles querem elevar os preços, é sinal de que estão ficando gananciosos", disse Jobs.