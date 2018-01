Gravadoras querem usar redes sociais como pontos-de-venda

As pequenas e grandes gravadoras estão trabalhando com o objetivo de transformar redes sociais, blogs e sites de fã-clubes em pontos-de-venda de música digital. O objetivo é criar um ambiente no qual os fãs de música possam ouvir seus artistas prediletos em páginas na Web, e comprar as canções por meio de um clique. E, se os visitantes forem habilitados a instalar de forma simples em seus sites pessoais esses mesmos botões de compra, cada página pessoal se tornará um ponto-de-venda e canal de promoção, de acordo com a Billboard. Ao promover uma aproximação com o setor de redes sociais na internet, as gravadoras esperam estimular um mercado de download digital que, até agora, não compensou a queda nas vendas de CDs. Mas, apesar de sua popularidade, é difícil determinar se as redes sociais online serão capazes de traduzir suas capacidades promocionais em vendas. A idéia parece perfeita, à primeira vista. As redes sociais são imensamente populares, com mais de 70 milhões de internautas ativos no MySpace a cada mês, por exemplo. Além de seu tamanho impressionante, há também sua capacidade de criar conexão instantânea entre usuários com base em interesses comuns, localização ou associações derivadas da vida real. Esses grupos de "amigos" podem transferir conteúdo fácil e rapidamente por meio do uso de códigos simples de computador --chamados widgets-- instalados em cada perfil virtual. O líder desse segmento é a Snocap. O serviço MyStore que a empresa criou permite que artistas vendam música em páginas do MySpace, e um novo recurso chamado Spread the Word possibilita que os fãs instalem a loja em seus blogs, páginas da Web ou qualquer outra forma de presença na Internet. O sistema tem sido adotado por grandes gravadoras como Warner Music e EMI.