Gravadoras teriam perdido mais de 30% em vendas desde 2001

A indústria musica perdeu mais de 30% em vendas desde 2001 por causa dos downloads ilegais, de acordo com um representante das gravadoras nesta quarta, que depôs durante o julgamento dos responsáveis pelo site The Pírate Bay. John Kennedy, chefe da Federação Internacional da Indústria Fonográfica, disse na Corte do Distrito de Estocolmo, na Suécia, que o site suíço The Pirate Bay se tornou a "fonte nº1 de música ilegal". Kennedy depôs em nome de uma série de gravadoras, incluindo Sony BMG e EMI, que junto à produtoras de filmes como Universal e Warner Bros. Entertainment Inc., estão pedindo 117 milhões de dólares em compensação aos danos que dizem ter sofrido pelo site de distribuição de links para arquivos The Pirate Bay. Julgamento-espetáculo Gottfrid Svartholm Warg, 28, Peter Sunde, 30, Fredrik Neij, 30 e Carl Lundstrom, 48, responsáveis pelo site, estão sendo acusados de quebrar as leis suecas de direitos autorais por viabilizar a milhões de usuários da Web o download de músicas, filmes e jogos de graça através do site. Eles se declaram inocentes. O julgamento, que começou no último dia 16, está sendo chamado na web de "spectrial", um trocadilho entre as palavras inglesas "spectacle" (espetáculo) e "trial" (julgamento). Os acusados conseguiram, através da justiça sueca, permissão para transmitir o julgamento ao vivo, através de streaming. Uma página dentro do The Pirate Bay, chamada "Como ajudar", convoca usuários e fãs do site para contribuir na disseminação vídeos, fotos e informações sobre o julgamento pela rede. Lá, os criadores do site pedem aos internautas que "contem o caso aos seus amigos" e que traduzam as mensagens enviadas por eles mesmos, através da rede de microblogging Twitter, para outras línguas e as redistribuam. Foram os fãs do site, aliás, que tomaram a iniciativa ao criar o FileSharer.org, cujo título é "É assim que são os verdadeiros criminosos". Lá, "os verdadeiros criminosos" - ou seja, os próprios usuários do Pirate Bay - disponibilizam suas fotos e pedem que as grandes indústrias os processem, já que são eles os verdadeiros responsáveis pela troca de arquivos no site. "Não foram as pessoas por trás do Pirate Bay que compartilharam esses arquivos. Fomos nós, os milhões que usam o site. Eles pegaram as pessoas erradas. Nós não vamos desaparecer mesmo se a acusação ganhar o caso, e nem a tecnologia que nos permite compartilhar as músicas e os filmes que gostamos vai", diz o texto página inicial. 2636 "criminosos" já enviaram suas fotos. Acusações O Pirate Bay não hospeda nenhum arquivo protegido por direito autoral - o site agrega links de um protocolo de downloads chamado Bit Torrent, que viabiliza a transferência de arquivos diretamente entre os computadores dos usuários. E é nesse argumento que a defesa dos suecos se baseia - além do fato de que, segundo eles, o site não gera lucro. Os acusados declararam na última semana que, ainda que forem condenados, não tirarão o site do ar e não pagarão nenhuma possível multa. "Não temos dinheiro", disseram. Se condenados, eles podem pegar até dois anos de prisão. A acusação alega que o Pirate Bay inclui links para anúncios patrocinados no site, e isso gera lucro. De acordo com os responsáveis pelo site, o dinheiro ganho nesses anúncios mal é suficiente para pagar os custos de hospedagem do domínio. Gravadoras O representante do grupo de gravadoras e produtoras de filmes que está processando o Pirate Bay, John Kennedy, disse à Associated Press que os acusados estavam "se escondendo" atrás da tecnologia do Torrent, e afirmou que ainda assim eles contribuem para trabalhos protegidos por direitos autorais cheguem às pessoas. "Eu quero que o Pirate Bay saia do ar", ele disse. "Quero alguma compensação e quero ter certeza que as pessoas não poderão roubar a propriedade de outras sem que haja consequências." Ele disse, ainda, que mesmo que os quatro rapazes sejam condenados, a batalha contra conteúdo ilegal na web está longe do fim. "Não acho que [a pirataria] pode ser erradicada, tanto quanto qualquer outro crime", declarou. "Acredito que ela possa ser trazida para um nível controlável". Paralelamente, nesta quarta, o parlamento sueco aprovou uma nova lei que vai permitir que as gravadoras rastreiem pessoas que façam download ilegal de músicas de sites como o Pirate Bay. (com Associated Press)