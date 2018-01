Gravar é a solução para não virar a noite

A não ser que esteja de férias e passe as madrugadas em claro, quem quiser acompanhar a Olimpíada de Pequim vai ter de gravar as competições. Não tem segredo. As soluções atuais de armazenamento e gravação são tão complicadas quanto apertar a tecla "Rec" – ou seja, muito fáceis. A preocupação deve ser apenas com custo e finalidades. Por exemplo: você quer gravar as competições para assistir durante o dia ou guardar para sempre? Para qualquer das opções, o mais vantajoso é usar um gravador de DVD. Entre as opções listadas pelo Link, o substituto natural dos antigos videocassetes ganhou medalha de ouro. É fácil, barato, simples e armazena os dados em mídias seguras. Em quase todos os gravadores, que custam a partir de R$ 250 (veja alguns modelos na página L7), a gravação pode ser programada como se fazia nos aparelhos de VHS. É só plugar na TV ou no decodificador da TV a cabo e escolher o horário. Se forem gravados em boa qualidade, os vídeos ocupam em média duas horas de gravação por disco. Mas tenha o cuidado de finalizar o DVD, para garantir a compatibilidade com qualquer player (veja abaixo). Com a medalha de prata, atrás dos gravadores de DVD, estão os computadores voltados ao entretenimento, chamados de Media PCs. As máquinas têm configuração poderosa, programadas para receber sinal de TV e rádio. As imagens são exibidas no monitor ou na própria televisão. Claro que a mágica não é barata – são os computadores mais caros do mercado (R$ 4 mil, em média – veja na página L6). Mas pode valer a pena, já que os arquivos gravados no computador são salvos no disco rígido (HD) e podem ser transferidos para DVDs ou pen-drives. A desvantagem em relação às outras opções deu a medalha de bronze às TVs com gravador embutido e aos gravadores digitais fornecidos pelas operadoras de TV a cabo. Por um motivo simples: os vídeos gravados são exibidos apenas na própria televisão, sem possibilidade de cópia. Ideal para quem quer acordar, ler o jornal e saber os resultados da madrugada. E só.