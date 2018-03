Grávida é morta a tiros em ponto de ônibus na Bahia A cobradora de ônibus Ana Marta Santana Gomes, de 34 anos, estava grávida de quatro meses. Segundo familiares, ela foi a um supermercado pagar uma conta e fazer compras. De acordo com testemunhas, um homem atirou na nuca de Ana Marta quando ela subia as escadas do ônibus para voltar para casa. Na manhã deste sábado, a família aguardava a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal. Ana Marta era casada e tinha um filho de quatro anos. Ela trabalhava como cobradora de ônibus há cerca de dez anos. Durante a manhã deste sábado, os ônibus da cidade trafegavam com os faróis acesos como protesto pelo crime. De acordo com a Polícia Militar, de janeiro até agora, já ocorreram mais de 30 assassinatos em Vitória da Conquista. Só no mês passado, foram registrados seis.