Grávida é primeira vítima da gripe suína em Atibaia-SP A Prefeitura de Atibaia, no interior paulista, confirmou hoje a primeira morte decorrente do vírus da gripe suína na cidade. A vítima é uma mulher de 32 anos que estava no oitavo mês de gravidez. Ela ficou internada por dez dias em um hospital de Bragança Paulista, também no interior do Estado. Assim que a morte foi constatada, os médicos tentaram uma cesariana, mas o bebê também não resistiu. O diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.