Grécia contrata Lazard para consultoria sobre dívida antes de negociações

A Grécia já usou a Lazard em 2012 durante as conversações sobre o envolvimento do setor privado (PSI) quando buscava baixar o valor da dívida de bilhões de euros em uma grande reestruturação soberana.

O programa de resgate europeu para a Grécia, faz parte de um pacote de resgate de 240 bilhões de euros em conjunto com o FMI, expira em 28 de fevereiro. O fracasso de uma renovação pode fazer com que Atenas seja incapaz de cumprir suas necessidades de financiamento e perder o apoio do Banco Central Europeu aos seus bancos.

(Reportagem de Costas Pitas)