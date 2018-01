Grécia deve fazer reformas e esquecer 'falsas promessas' do Syriza, diz BC belga A Grécia deve considerar que não há outro caminho senão a reforma, disse o membro do Conselho do Banco Central Europeu Luc Coene em uma entrevista publicada no sábado, dizendo aos gregos que eles haviam comprado "falsas promessas" dos esquerdistas radicais que agora estão no poder.