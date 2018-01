Grécia quer ligar pagamento de dívida a crescimento do PIB, diz jornal

"No momento, gastamos cerca de cinco por cento do Produto Interno Bruto no serviço de nossa dívida ... Seria melhor se ligássemos o reembolso ao crescimento. Se o crescimento é maior, nós pagamos mais, se for inferior, pagamos menos", Georgios Stathakis disse em entrevista à revista alemã Der Spiegel.

Atenas enfrenta cerca de 10 bilhões de euros em reembolsos nos próximos meses e está fora dos mercados de dívida internacionais, enquanto aguarda uma tranche final de ajuda de credores internacionais de 7,2 bilhões.

(Reportagem de Paul Carrel)