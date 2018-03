Greenpeace para ponte Rio-Niterói e dá recado ao G-20 A ONG Greenpeace parou por 15 minutos o tráfego na Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio, para enviar um recado aos líderes do G-20, que se reunirão amanhã, em Londres. Uma faixa foi estendida no vão central em uma operação com 40 militantes, sendo 10 deles alpinistas. Com a altura de um prédio com dez andares e o comprimento do campo do Maracanã, a faixa contém a frase em inglês "líderes do mundo: pessoas e o clima em primeiro lugar". "Este recado tinha que ser dado aqui no Rio onde nasceu a convenção climática há 17 anos, durante a Eco-92", declarou o diretor da Campanha Amazônia do Greenpeace, Paulo Adário. Ele defendeu que os líderes discutam além da crise econômica, a crise climática durante o encontro do G-20.