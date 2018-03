Greenpeace pede ação climática do G20 em faixa gigante no Rio

A faixa com a frase escrita em inglês "Líderes mundiais: o clima e as pessoas em primeiro lugar" foi instalada por 30 ativistas, utilizando técnicas de rapel, no ponto mais alto da ponte.

"O G20 tem uma oportunidade única de resolver a crise econômica e a crise climática simultaneamente, basta investir na construção de uma economia sem carbono", disse o coordenador da campanha da Amazônia do grupo, Paulo Adário, em nota publicada no site do Greenpeace Brasil.

Os líderes do G20, grupo das maiores economias do mundo, se reúnem na quinta-feira, em Londres, para debater formas de combater os efeitos da crise financeira global.

Ambientalistas, pacifistas e outros manifestantes planejam uma série de protestos na capital britânica por ocasião da cúpula.

De acordo com dados do Greenpeace, o Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa no mundo, principalmente devido ao desmatamento na Amazônia.

(Por Pedro Fonseca, com Reuters TV)